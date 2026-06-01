Американские военные сбили над Кувейтом две иранские ракеты

Вооруженные силы США сбили две иранские баллистические ракеты, целью которых были американские войска в Кувейте. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM). Американские военнослужащие не пострадали, заявили в ведомстве.

«Центральное командование США сохраняет бдительность и будет продолжать защищать наши войска от иранской агрессии, поддерживая при этом продолжающееся прекращение огня»,— указано в сообщении CENTCOM в соцсети Х.

Власти Ирана обвинили США в нарушении режима прекращения огня. «У нас есть право на законную защиту от нарушения режима прекращения огня со стороны США, и сегодня мы нацелились на источник агрессии на территории нашей страны»,— заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи (цитата по Fars).

Перемирие между США и Ираном действует с апреля, однако в последние дни стороны возобновили удары. 1 июня США атаковали иранские радары и командно-диспетчерские пункты для БПЛА в районе Горук и на острове Кешм. Иранский Корпус стражей исламской революции нанес ответный удар по американской военной базе.