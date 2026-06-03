Во время рейда с дронами полиция Сургута задержала около 100 мигрантов
Полиция Сургута при поддержке Росгвардии в ходе рейда задержала порядка 100 мигрантов, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Для повышения эффективности рейдовых мероприятий были использованы БПЛА.
Фото: полиция ХМАО-Югры
Масштабный рейд прошел 2 июня. Полицейские проверили более 10 мест пребывания иностранцев. Всех задержанных проверили по оперативным базам данных, сфотографировали и сделали им дактилоскопию.
В отношении шести мигрантов было принято решение о выдворении за пределы России из-за выявленных административных нарушений. Также за сутки возбуждено два уголовных дела по ст. 322.2 УК РФ за фиктивную регистрацию.