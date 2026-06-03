Челябинцу дали 12 лет за попытку убить экс-супругу с помощью мачете

Металлургический районный суд Челябинска признал виновным 37-летнего местного жителя в покушении на убийство бывшей супруги и ее партнера с помощью мачете (ч. 3 ст. 30, п. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Суд установил, что утром 31 октября 2025 года горожанин около дома №2в на улице Румянцева 16 раз ударил мачете 34-летнюю экс-супругу и 49 раз — ее 39-летнего партнера по голове и телу. Довести задуманное до конца он не смог из-за сопротивления потерпевших и помощи очевидцев. Вскоре местного жителя задержали полицейские. Пострадавших госпитализировали.

В пользу бывшей супруги удовлетворены исковые требования в размере 700 тыс. руб., в отношении второго потерпевшего — 2,5 млн руб.

Виталина Ярховска