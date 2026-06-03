В Петербурге объявлена угроза атаки беспилотников

На территории Санкт-Петербурга 3 июня объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в РСЧС. Граждан предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граждан предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Граждан предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что утром дроны атаковали объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах, есть пострадавшие. Жителей призывают сохранять бдительность и в случае обнаружения обломков беспилотников не приближаться к ним, а сразу сообщать по номеру 112.

Кирилл Конторщиков