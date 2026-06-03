Дроны атаковали Кронштадт и два района Петербурга

Утром 3 июня беспилотники нанесли удар по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга. Пострадали несколько человек, погибших нет. В городе работает оперативный штаб, силы приведены в повышенную готовность. Наблюдаются сбои мобильного интернета.

Как сообщили в Смольном, идет ликвидация последствий. По данным Минобороны, за ночь средства ПВО перехватили 354 дрона над 16 регионами, включая Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области. Атака произошла в день открытия ПМЭФ-2026, в городе ранее были усилены меры безопасности.

Кирилл Конторщиков