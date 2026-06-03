Экс-главу финпроекта сопровождения ГЧП на Урале будут судить за растрату 130 млн

Прокуратура Екатеринбурга направила в Чкаловский районный суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Центр Компетенций "Финанс"». Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и растрате более 130 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в период с июля 2018 года по сентябрь 2023 года гендиректор заключил заведомо невыгодные и невозвратные договоры займа с подконтрольной ему организацией и еще одной компанией. Это было сделано для извлечения имущественной выгоды для этих предприятий. Обвиняемый знал о срочности займов и продолжал их пролонгацию — впоследствии средства были похищены. АО «Центр Компетенций "Финанс"» был нанесен ущерб. В рамках уголовного процесса представитель центра подал гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.

Одним из акционеров «Финанса» была Свердловская область с долей в уставном капитале 33,3%.

АО ЦК «Финанс» — совместный проект правительства Свердловской области и общества инвестиций и консалтинга «БанКонзултИнвест» для реализации и сопровождения проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Центр также оказывает финансовые, бухгалтерские, юридические услуги.

Ирина Пичурина