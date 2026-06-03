Два человека погибли в тройном ДТП на трассе М4 под Каменоломнями

Утром на автомагистрали М4 Дон в районе Каменоломен произошло трагическое столкновение трех легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека, сообщает госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Трагедия случилась в 5:39 на третьем километре федеральной трассы М4 Дон вблизи поселка Каменоломни. По данным правоохранителей, виновником аварии стал 40-летний автомобилист, управлявший Hyundai Solaris. Двигаясь в направлении населенного пункта, мужчина на нерегулируемом перекрестке решил повернуть в сторону поселка Интернациональный.

При выполнении маневра водитель не уступил дорогу встречному транспорту — автомашине ВАЗ-2115 с 25-летним водителем за рулем. Произошло лобовое столкновение, после которого «пятнадцатая» врезалась в третий автомобиль Opel Vectra под управлением 64-летнего мужчины.

Последствия аварии оказались катастрофическими. Водитель Hyundai Solaris и его 42-летний спутник скончались на месте происшествия. Ещё один пассажир корейского седана, 34-летний мужчина, получил серьёзные травмы и был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу.

Водители двух других транспортных средств не пострадали.

В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств трагедии.

Станислав Маслаков