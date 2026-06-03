Глава ОАК рассказал о создании в России импортозамещенных пассажирских самолетов

В России создали импортозамещенные пассажирские самолеты, заявил ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха. Их сертификацию он назвал вопросом времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По его словам, с 2022 года в гражданской авиации была задача в сжатые сроки произвести отечественную технику и провести ее сертификацию. Работа с того момента шла в высоком темпе, остается лишь провести испытательные полеты. «В 2025 году мы подняли все самолеты, которые ждала страна: МС-21-310, SJ-100 с ПД-8, Ил-114-300 и импортозамещенный Ту-214»,— сказал господин Бадеха.

Глава ОАК добавил, что Ту-124 уже получил сертификат. Ил-114-300 получит его в ближайшее время, сертификационные полеты самолет уже прошел.

Кроме того, на финальной стадии находятся испытания МС-21 и SJ-100. По первому осталось провести 70% полетов, по второму — 20%, их планируют завершить к концу лета. «Импортозамещенные самолеты созданы, а сертификация - вопрос непродолжительного времени»,— заключил глава ОАК.

В декабре 2025 года Минпромторг подписал контракты на поставку 18 российских самолетов МС-21 и 42 SJ-100. Начало поставок, как сообщалось, запланировано на 2026 год. Основной заказчик — группа «Аэрофлот», компания рассчитывает получить 106 самолетов к 2030 году.