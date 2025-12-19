Минпромторг подписал контракты на поставку 60 импортозамещенных МС-21 и SJ-100

Минпромторг России подписал контракты на поставку 18 импортозамещенных самолетов МС-21 и 42 SJ-100. С несколькими авиакомпаниями подписаны предварительные соглашения. Начало поставок самолетов запланировано на 2026 год, сообщили в ведомстве.

«В условиях санкционных ограничений первостепенной задачей является обеспечение внутреннего спроса на импортозамещенную авиационную технику в целях обеспечения технологического суверенитета страны»,— сказали журналистам в Минпромторге (цитата по ТАСС).

МС-21 и SJ-100 находятся на стадии сертификационных испытаний, всего необходимо выполнить более 200 полетов. На заключительной стадии также находится самолет Ил-114. Поставки начнутся после одобрения результатов испытаний Росавиацией.

Основной заказчик МС-21 — группа «Аэрофлот». Компания рассчитывает получить 108 самолетов до 2030 года. К 2033-му группа авиакомпаний планирует увеличить число этих самолетов в парке до 200. Всего до 2030 года российские авиакомпании должны получить 990 гражданских самолетов.

Во время прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин поручил нарастить производство отечественных пассажирских самолетов. Глава государства назвал нехватку лайнеров одной из причин роста цен на авиабилеты в России.