Глава МВД наградил подростка из Новой Ляли за спасение пенсионерки от мошенников

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил подростка из Новой Ляли (Свердловская область) Ивана Комогорова за предотвращение попытки хищения мошенниками 1 млн руб. у пенсионерки, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Екатеринбургу Фото: УМВД по Екатеринбургу

Торжественная церемония прошла в режиме видеоконференцсвязи. По поручению начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова грамоту и памятный подарок вручил его заместитель полковник Рашид Даулетов.

Инцидент произошел 18 марта 2025 года. Подросток через громкую связь на телефоне услышал разговор пожилой женщины с мошенниками в маршрутном такси. Она ехала в банк, чтобы выполнить их указания. Иван Комогоров решил вмешаться и предупредил пенсионерку о том, что ее хотят обмануть, но она не обратила на его слова внимания. Тогда он сообщил матери-полицейской о ситуации, дав описание женщины и объяснив, куда она направляется.

Сотрудники полиции прибыли к банку, куда пенсионерка уже приехала. Она рассказала, что неизвестные связались с ней накануне. После звонков лжеработников банка, госуслуг, спецслужб жительница передала код доступа к госуслугам и уже собиралась перевести деньги на «безопасный счет». Полицейские сопроводили пенсионерку в МФЦ для смены кода доступа.

Ирина Пичурина