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Беглов: перед ПМЭФ в Санкт-Петербурга приняты исчерпывающие меры безопасности

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал исчерпывающими меры, принятые перед проведением Петербургского международного экономического форума.

«В полном объеме учтены новые вызовы. Силовыми структурами подготовлены расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, а также для обеспечения пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении ПМЭФ. Меры приняты исчерпывающие»,— сказал господин Беглов «РИА Новости».

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

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