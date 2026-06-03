Ставропольский край вошел в топ-10 регионов по снижению загрязнения атмосферы

В 2025 году предприятия и транспорт Ставропольского края выбросили в атмосферу 244,7 тыс. тонн загрязняющих веществ, что на 22,9% меньше показателя 2024 года, сообщили в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росприроднадзора. Абсолютное снижение составило около 72,5 тыс. тонн, а на одного жителя края пришлось 85 кг вредных выбросов против 110 кг годом ранее. Ставрополье заняло десятое место в общероссийском рейтинге регионов по темпам сокращения загрязнений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В России в целом выбросы от предприятий и транспорта снизились на 4% — до 21,2 млн тонн, что стало минимальным уровнем за последние семь лет наблюдений с 2019 года. Промышленные предприятия сократили выбросы на 2,9%, с 17,09 млн до 16,59 млн тонн, тогда как автомобильный транспорт показал более значительное снижение на 7,8%, с 4,84 млн до 4,46 млн тонн. Железнодорожный транспорт также уменьшил выбросы на 3,1%, со 143,4 тыс. до 138,9 тыс. тонн.

Снижение выбросов на Ставрополье связано с двумя ключевыми факторами: существенным улучшением экологических показателей транспорта и модернизацией промышленных предприятий. В регионе выбросы от автомобилей сократились на 7,8%, а промышленные выбросы уменьшились на 2,9%, что соответствует общефедеральным трендам. На Ставрополье приходится более половины всех выбросов Северного Кавказского федерального округа — 318,1 тыс. тонн в 2023 году, поэтому даже небольшое процентное снижение даёт значимый абсолютный эффект.

Лидером по сокращению выбросов среди регионов России стала Ингушетия с результатом 60,6%, до 8 тыс. тонн в абсолютном выражении или 15 кг на жителя. Чеченская Республика показала снижение на 57,9%, Кировская область — на 36,4%, Алтайский край — на 34,6%, Саратовская область — на 32,8%, Мордовия — на 30,5%, Севастополь — на 29,8%, Калмыкия — на 25,3%, Ивановская область — на 25,1%. Худший результат зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, где на одного жителя пришлось 1,8 тонны загрязняющих веществ из-за развитой добывающей промышленности.

В среднем на каждого жителя России в 2025 году пришлось 145 кг загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу, что на 6 кг меньше, чем годом ранее. Совокупный объем выбросов от стационарных и передвижных источников сократился с 22,07 млн до 21,19 млн тонн. Росприроднадзор подтвердил, что выбросы от стационарных источников по стране снизились на 3%, до 16 млн 593 тыс. тонн, с 17 млн 092 тыс. тонн в 2024 году.

Лидерами по абсолютному объему выбросов в России стали Красноярский край, Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ из-за активной добычи полезных ископаемых и работы металлургических предприятий. Данные FinExpertiza базируются на официальной отчетности Росприроднадзора и охватывают все значимые источники загрязнения — стационарные промышленные объекты и передвижные источники транспорта.

Станислав Маслаков