Состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя Су-57

Состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления»,— заявил господин Мантуров (цитата по Telegram-каналу «Ростеха»).

Су-57 разработан компанией «Сухой», входящей в «Объединенную авиастроительную корпорацию», и выпускается на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Истребитель предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, а также для преодоления систем противовоздушной обороны. Первый полет базовой версии Су-57 состоялся в январе 2010 года.