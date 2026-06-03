Силы ПВО за ночь сбили над Россией 354 БПЛА

В течение прошедшей ночи средствами ПВО перехватили и уничтожили 354 беспилотника самолетного типа над 16 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

В Брянской области в результате падения обломков БПЛА во двор дома пострадала шестилетняя девочка. В Воронежской области над четырьмя районами сбили семь дронов, в одном из муниципалитетов повреждено остекление двух частных домов и гаража. В Калужской области уничтожены шесть БПЛА: в Бабынинском округе поврежден один дачный дом и два соседних частных, пострадавших нет. В Тульской области сбили 16 дронов. В Ростовской области БПЛА уничтожены в Миллеровском районе, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.