Ребенок пострадал при падении БПЛА во двор дома в Брянской области

Шестилетняя девочка пострадала при падении обломков БПЛА во двор многоквартирного дома в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

«Она доставлена в Брянскую детскую областную больницу, находится в надежных руках врачей. Жизни ребенка ничего не угрожает»,— написал господин Ковальчук.

Всего за ночь российские ПВО сбили 354 БПЛА. Среди них — приграничные Брянская, Белгородская, Воронежская и Курская области. Кроме того, дроны были уничтожены над Калужской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем и Московским регионом. Беспилотники также сбили над Крымом и Азовским морем.