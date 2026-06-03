Челябинскую экспериментальную лабораторию обновит компания из Санкт-Петербурга

ФГКУ «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства заключило договор на реконструкцию Южно-Уральского федерального научно-клинического центра медицинской биофизики с ООО «Кит» (Санкт-Петербург). Цена контракта составила 500 млн руб., указано на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо обновить главный корпус центра и здание вивария с экспериментальной лабораторией (помещения, где проводят опыты над животными — прим. „Ъ-Южный Урал“). Сначала ему предстоит провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию и согласовать ее с Главгосэкспертизой РФ до ноября 2027 года. После победитель аукциона должен реконструировать объект, а также поставить и смонтировать оборудование — до конца 2029 года. Изначально торги признали несостоявшимися, так как на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кит» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2013 году. учредителем и генеральным директором является Андрей Ульяшов. Выручка компании за 2025 год составила 3,2 млрд руб., чистая прибыль — 56,3 млн руб. В портфеле поставщика 120 госконтрактов на строительство и реконструкцию различных объектов в основном в Ленинградской области.

Виталина Ярховска