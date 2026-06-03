В Великобритании началось голосование за новые изображения на банкнотах

Банк Англии дал старт процедуре общественного голосования по выбору изображений для новой серии банкнот номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. Как сообщает BBC, на банкнотах впервые с 1970 года перестанут размещать лица исторических лидеров и личностей. Заменить их предлагается на изображения из списка 18 животных, птиц и насекомых, встречающихся в британской природе.

Голосование продлится до конца июля, люди могут выбирать до шести изображений. В список вошли дельфин, заяц, еж, тюлень, куница, лиса, лосось, акула, шмель, лягушка, стрекоза, бабочка, а также птицы — тупик, сипуха, обыкновенный зимородок, евразийский кроншнеп, большой пестрый дятел и белохвостый орлан. Окончательное решение примет управляющий Банка Англии.

Отмечается, что дальнейший процесс разработки, тестирования и печати банкнот «займет несколько лет», прежде чем они смогут поступить в обращение. На банкнотах, находящихся в настоящее время в обращении, в порядке возрастания номинала изображены бывший премьер-министр Уинстон Черчилль, писательница Джейн Остин, художник Дж. М. У. Тернер и математик и криптограф военного времени Алан Тьюринг.

Вопрос об изменении оформления банкнот возник летом 2025 года. Тогда был запущен опрос, в ходе которого около 60% респондентов выбрали тематику изображений природы. Над непосредственным составлением списка изображений Банк Англии начал работать в марте этого года.

Влад Никифоров