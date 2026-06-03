Госдеп заявил о прогрессе в переговорах Израиля и Ливана

Израиль и Ливан достигли прогресса на четвертом раунде переговоров о прекращении конфликта, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Томми Пигот. Переговоры в Вашингтоне продолжатся 3 июня.

Представитель Госдепа выразил оптимизм по поводу динамики дипломатического процесса. По его словам, участники дискуссии постепенно преодолевают накопившиеся за последние десятилетия разногласия ради долгосрочной стабильности.

1 июня Иран объявил о выходе из переговоров с США из-за возобновления атак Израиля по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Тогда же президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и «Хезболла» восстановили перемирие.

Подробнее о выходе Ирана из переговоров — в материале «Ъ» «Проливы гнева».