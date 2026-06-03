«Ведомости»: явка на праймериз «Единой России» снизилась почти на 15%

На праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты различных уровней, в том числе в Госдуму, проголосовали 10 млн человек, сообщил представитель пресс-службы партии «Ведомостям».

От общего количества избирателей (111,2 млн) в праймериз «Единой России» приняли участие 9,03% граждан с правом голоса. По сравнению с прошлыми думскими праймериз, которые проходили в 2021 году, явка снизилась почти на 15%.

В число лидеров по количеству участников праймериз вошли Московская область, Москва, Краснодарский край. По словам источника издания, показатели активности избирателей по регионам «плюс минус одинаковые, случайных выборщиков мало». Еще один собеседник добавил, что в 2026 году подбор кандидатов на праймериз был еще более продуманным, чем в 2021-м, а в число лидеров вышли предсказуемые кандидаты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутатов расставили по местам».