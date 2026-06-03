Рубио: США не будут размораживать средства Ирана «бонусом» за сделку
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не станет размораживать средства Ирана или снимать санкции как бонус за подписание возможной сделки. Об этом он сказал на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.
«Все будет зависеть от условий. Это означает, что никакого бонуса за подписание, жеста доброй воли не будет»,— сказал глава Госдепа.
Господин Рубио уточнил, что в рамках потенциального ослабления американского давления сейчас рассматриваются только те санкции, которые имеют прямое отношение к ядерной программе Тегерана. Замороженные активы точно не будут возвращены Ирану, если возникнет угроза их использования для поддержки прокси-сил в регионе, добавил госсекретарь.
По данным Bloomberg, количество американских санкций против Ирана за последние восемь лет достигло почти 2 тыс. Они включают ограничения во всех сферах — от нефтяных и судоходных компаний до валютных бирж и посредников. Бывший заместитель посланника по Ирану и координатор санкционной политики в Госдепе Ричард Нефью заявил в разговоре с изданием, что США достигли предела в санкционном давлении на Иран.