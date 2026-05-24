Bloomberg сообщил о достижении США предела в санкциях против Ирана

США достигли предела в санкционном давлении на Иран. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на бывшего заместителя посланника по Ирану и координатора санкционной политики в Госдепе Ричарда Нефью.

«Мы достигли предела в том, чего можем добиться с помощью санкций и экономического давления», — отметил экс-дипломат. По его словам, США необходимо либо оказать давление на Иран какими-либо новыми средствами помимо экономических мер, либо «начать ограничивать свои амбиции».

«Сейчас ситуация зашла в тупик», — цитирует издание бывшего сотрудника Госдепа Криса Кеннеди. Экс-чиновник отметил, что американскую администрацию сдерживает угроза испортить отношения с Китаем. По его словам, маловероятно, что существующее экономическое давление принудит Иран к капитуляции.

По данным Bloomberg, общее количество санкций против Ирана, введенных США за последние восемь лет, достигло почти 2 тыс. Они включают ограничения во всех сферах — от нефтяных и судоходных компаний до валютных бирж и посредников. Эти меры, как утверждает издание, только подчеркнули способность иранцев противостоять американскому давлению — в особенности с учетом продолжающихся продаж нефти в Китай.