Путин счел избыточным количество латиницы на вывесках в России

В некоторых случаях латиница используется на вывесках в России необоснованно, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что есть бренды, которые не могут менять названия, однако некоторые надписи можно адаптировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Эта реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно, причем иногда необоснованно. Можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской»,— сказал господин Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России (цитата по сайту Кремля).

С 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов в вывесках и указателях. Информация должна быть размещена преимущественно на русском языке, допускается дублирование на языках народов России, но не на иностранных.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вывески переводят на кириллицу».