Россия ввела ответные санкции против британских журналистов и экспертов

Россия в ответ на антироссийскую риторику официальных лиц Великобритании запретила въезд пяти британским журналистам и представителям экспертного сообщества. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В российский стоп-лист попали:

Александр Браудер, автор содержащего дезинформацию доклада политологического института «Общество Генри Джексона» (признано нежелательной организацией),

Кэтрин Бэлтон, журналистка The Washington Post,

Ричард Николас Уэстбери, один из основателей и председатель совета директоров компании Chelsea Group,

Элис Мэри Лафер, управляющий директор компании Committed to Good (дочерняя фирма Chelsea Group),

Ричард Холмс, журналист издания I.

В МИД призвали Лондон отказаться от агрессивных шагов в отношении России и поддержки президента Украины Владимира Зеленского. «Работа над расширением российского “стоп-листа” в ответ на недружественные действия властей Великобритании будет продолжена»,— добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В конце мая власти Великобритании расширили список антироссийских санкций на 18 позиций. Под ограничения попали криптовалютные платформы, банки и финансовые сети. Среди них — платежная сеть A7, которую, как утверждает Лондон, Россия использовала для транзакций, финансирования закупок и эксплуатации иностранных банковских систем в обход санкций.