Россия ввела ответные санкции против британских журналистов и экспертов
Россия в ответ на антироссийскую риторику официальных лиц Великобритании запретила въезд пяти британским журналистам и представителям экспертного сообщества. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
В российский стоп-лист попали:
- Александр Браудер, автор содержащего дезинформацию доклада политологического института «Общество Генри Джексона» (признано нежелательной организацией),
- Кэтрин Бэлтон, журналистка The Washington Post,
- Ричард Николас Уэстбери, один из основателей и председатель совета директоров компании Chelsea Group,
- Элис Мэри Лафер, управляющий директор компании Committed to Good (дочерняя фирма Chelsea Group),
- Ричард Холмс, журналист издания I.
В МИД призвали Лондон отказаться от агрессивных шагов в отношении России и поддержки президента Украины Владимира Зеленского. «Работа над расширением российского “стоп-листа” в ответ на недружественные действия властей Великобритании будет продолжена»,— добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В конце мая власти Великобритании расширили список антироссийских санкций на 18 позиций. Под ограничения попали криптовалютные платформы, банки и финансовые сети. Среди них — платежная сеть A7, которую, как утверждает Лондон, Россия использовала для транзакций, финансирования закупок и эксплуатации иностранных банковских систем в обход санкций.