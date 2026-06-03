Мантуров рассказал о правилах «российской полки» для маркетплейсов

Требования к онлайн-рознице, как и к офлайн-торговле, должны быть выровнены, что обеспечит справедливую конкуренцию, заявил в интервью «Ъ» первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. По его мнению, это должно касаться и вопросов, связанных с продвижением российской продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Так, разрабатываемый законопроект «о российской полке» предполагает, что регулирование будет распространяться как на офлайн-розницу, так и на маркетплейсы. «Но оно будет разным», — уточнил вице-премьер. По его словам, в офлайн-рознице будет квотироваться определенный объем полочного пространства под российскую продукцию.

В случае с маркетплейсом — при поиске товара по заданным критериям помимо иностранного товара в выдаче равным образом должна быть представлена альтернатива в виде российской продукции. «В случае если покупатель будет искать товар определенной категории без уточнения, к какому именно бренду он относится, тогда первым в поиске должен выдаваться национальный товар»,— заявил Денис Мантуров.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».