Армейцы открыли чемпионский счет

Действующий чемпион баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА открыл счет в финальной серии против казанского УНИКСа. В решающем противостоянии сезона он стартовал с убедительной — 91:63 — победы на своем паркете. Немного забуксовав на старте, армейцы заручились более чем комфортным преимуществом уже к большому перерыву. А самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий Мело Тримбл, перед началом встречи получивший приз как самый ценный игрок регулярного чемпионата. С этим достижением его тут же поздравил великий хоккейный снайпер Александр Овечкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ начинался для ЦСКА тяжело. Три минуты без очков. УНИКС повел 8:0. Казанцы сделали ставку на трехочковые, причем были не слишком осторожны — прибегали к этому оружию при любом удобном случае. Были авантюрные попытки с чрезвычайно дальней дистанции. Были промахи, среди которых случались и «сквозняки» — броски, когда мяч даже не касался дужки кольца. Но были и попадания: пять за четверть.

До поры казанцев выручала защита, и преимущество, полученное в дебюте, они держали.

Пять минут ЦСКА не мог поразить кольцо с игры. Но, поразив его впервые, армейцы уже почти не ошибались. Четверть они закрыли рывком 11:2 и свели ее к ничьей — 23:23.

Перед матчем игрок ЦСКА Мело Тримбл получил приз как самый ценный игрок регулярного чемпионата. Вручали его американцу генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин и хоккеист Александр Овечкин. И, видимо, уроженца Вашингтона вдохновило поздравление от лучшего снайпера НХЛ, практически всю карьеру играющего за команду из его родного города. Снайперских подвигов у Тримбла было немало. В первой десятиминутке он трижды бросал издали и трижды был точен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мело Тримбл и Александр Овечкин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мело Тримбл и Александр Овечкин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Во второй десятиминутке лидер ЦСКА набрал 15 очков — в полтора раза больше, чем весь УНИКС за это время. И забивал американский разыгрывающий самыми разными способами: издали, из-под кольца, заставляя соперников фолить (с линии штрафных он ошибок не допускал). К большому перерыву московский клуб вел со счетом 48:33, а это означало, что казанцам могло помочь только чудо.

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Чуда во второй половине не случилось. ЦСКА продолжал терзать защиту УНИКСа. Третью четверть он выиграл со счетом 23:12, причем игра шла и у тех баскетболистов, которых к ведущим не причислишь: защитника Ивана Ухова, центрового Луки Митровича. А заключительный отрезок превратился в формальность. Армейцы в итоге выиграли и его. Матч завершился со счетом 91:63.

Самым результативным игроком встречи стал Мело Тримбл. На его счету 26 очков и 5 передач.

У УНИКСа первым в протоколе вновь был полезный на обеих половинах площадки центровой Маркус Бингем. Он набрал 15 очков, а также сделал 7 подборов, 2 перехвата и 2 блокшота.

ЦСКА открыл счет в серии до четырех побед. Второй матч состоится в Москве в четверг, 4 июня.

Арнольд Кабанов