Маршрут перестроен

«Т-Технологии», головная структура Т-Банка, приобретает за 35 млрд руб. у «Яндекса» (MOEX: YDEX) «Авто.ру». Покупка одного из крупнейших автоклассифайдов позволит новому собственнику выстроить полноценную экосистему — от кредитования и страхования до техобслуживания автомобилей.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Группа «Т-Технологии» покупает автомобильный классифайд «Авто.ру» у «Яндекса» за 35 млрд руб., рассказали “Ъ” в компаниях. Сделка будет закрыта во втором квартале 2026 года, уточнили представители «Т-Технологий». Для ее финансирования используются заемные средства. Покупка сервиса позволит компании выстроить полноценную автоэкосистему со встроенными инструментами быстрой покупки и продажи авто, финансирования, регулярного техобслуживания и страхования, добавляют там. В «Яндексе» “Ъ” рассказали, что полученный от сделки капитал компания перенаправит в «быстрорастущие технологические направления». Для компании первым приоритетом остаются направления, где кратно масштабировать бизнес позволяют экосистема и собственные технологии, добавляют там.

30 миллионов человек составляет средняя месячная аудитория «Авто.ру», по данным «Яндекса»

Согласно структуре сделки, ООО «Т-Авто» (входит в «Т-Технологии») приобретает 100% группы компаний «Авто.ру», в которую входят сервис объявлений «Авто.ру», а также журнал «Авто.ру», UGC-платформу для общения автовладельцев «Бортжурнал» и раздел «Гараж», B2B-платформу «Авто.ру Бизнес», F&I-платформу (finance & insurance) для автодилеров «еКредит». При этом команда и бренд «Авто.ру» продолжат самостоятельное развитие в рамках общей стратегии группы, заявили в «Т-Технологиях». MAU (средняя месячная аудитория) сервиса составила более 30 млн россиян, количество опубликованных объявлений достигает около 4 млн ежегодно.

О том, что «Яндекс» с начала прошлого года ведет переговоры о продаже «Авто.ру» и одним из главных претендентов являются структуры, связанные с Т-Банком, “Ъ” сообщал 21 декабря 2025 года. Решение о продаже опрошенные “Ъ” эксперты связывали с ухудшением ситуации на рынке автомобилей и усилением конкуренции. Тогда актив оценивали в 2,5–5,5 EBITDA.

Сервис «Авто.ру» был создан как интернет-форум в 1996 году. В 2014 году «Яндекс» купил его за $175 млн у швейцарской компании Immerbereit, владеющей 100% ООО «Авто.ру Холдинг» и ООО «Авто.ру». Ее владельцами выступали Deola LLC и Aldea International LLC.

По данным «СПАРК-Интерфакс», нынешнее юрлицо проекта, ООО «Сервисы размещения объявлений» («Авто.ру»), было зарегистрировано в ноябре 2023 года. Доля в размере 49% принадлежит структуре «Яндекса» — «Я.Финпроект», 51% — гендиректору «Яндекс Вертикалей» Павлу Алешину. Как отмечается в отчетности «Яндекса» за второй квартал 2025 года, выручка направления холдинга «Сервисы объявлений» (входит «Авто.ру», «Яндекс Недвижимость», «Яндекс Аренда» и др.) снизилась на 5% год к году, до 8 млрд руб., из-за динамики продаж «Авто.ру» на фоне продолжающегося спада на рынке автомобилей. Объем продаж новых автомобилей в РФ за 2025 год снизился на 19%, до 1,5 млн, по данным Минпромторга. Продажи подержанных авто за период выросли на 3,3% год к году, до рекордных 6,24 млн.

Интеграция с «Авто.ру» позволит банку в среднесрочной перспективе нарастить клиентский портфель за счет аудитории платформы и повысить долю автокредитов в своей выручке до 5%, прогнозирует гендиректор ИК «Инициатива» Алексей Гориславец. Автосегмент для Т-Банка — значимая часть бизнеса: портфель автокредитов уже составляет порядка 700 млрд руб., добавляет менеджер проектов Aspring Capital Степан Горбунов.

Цена актива выглядит завышенной, но с учетом того, что на российском рынке есть всего два федеральных автоклассифайда («Авто.ру» и «Авито»), выбор был невелик, считает независимый автоэксперт Артем Бобцов. Сам сервис в последние годы сильно уступал «Авито» по доле рынка, так что для «Яндекса» это была выгодная продажа, напоминает он.

Варвара Полонская