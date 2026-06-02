Группа G
Сборная Бельгии
Место в рейтинге FIFA — 9-е.
Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.
Ключевые игроки — Тибо Куртуа («Реал», Испания), Артюр Теат («Айнтрахт», Германия), Кевин де Брёйне, Ромелу Лукаку (оба — «Наполи», Италия), Юри Тилеманс, Амаду Онана (оба —«Астон Вилла», Англия), Леандро Троссард («Арсенал», Англия), Жереми Доку («Манчестер Сити», Англия).
Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,35.
Сборная Египта
Место в рейтинге FIFA — 29-е.
Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.
Ключевые игроки — Рами Рабиа («Аль-Айн», ОАЭ), Трезеге («Аль-Ахли»), Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия), Омар Мармуш («Манчестер Сити», Англия).
Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 4,7.
Сборная Ирана
Место в рейтинге FIFA — 21-е.
Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.
Ключевые игроки — Алиреза Бейранванд («Трактор»), Саид Эзатолахи («Шабаб Аль-Ахли», ОАЭ), Мохаммад Мохеби («Ростов», Россия), Саман Годдос («Кальба», ОАЭ), Мехди Тареми («Олимпиакос», Греция).
Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 9,5.
Сборная Новой Зеландии
Место в рейтинге FIFA — 85-е.
Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.
Ключевые игроки — Макс Крокомб («Миллуол», Англия), Марко Стаменич («Суонси Сити», Уэльс), Крис Вуд («Ноттингем Форест», Англия).
Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 20.