Сборная Бельгии

Место в рейтинге FIFA — 9-е.

Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

Ключевые игроки — Тибо Куртуа («Реал», Испания), Артюр Теат («Айнтрахт», Германия), Кевин де Брёйне, Ромелу Лукаку (оба — «Наполи», Италия), Юри Тилеманс, Амаду Онана (оба —«Астон Вилла», Англия), Леандро Троссард («Арсенал», Англия), Жереми Доку («Манчестер Сити», Англия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,35.

Сборная Египта

Место в рейтинге FIFA — 29-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Рами Рабиа («Аль-Айн», ОАЭ), Трезеге («Аль-Ахли»), Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия), Омар Мармуш («Манчестер Сити», Англия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 4,7.

Сборная Ирана

Место в рейтинге FIFA — 21-е.

Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

Ключевые игроки — Алиреза Бейранванд («Трактор»), Саид Эзатолахи («Шабаб Аль-Ахли», ОАЭ), Мохаммад Мохеби («Ростов», Россия), Саман Годдос («Кальба», ОАЭ), Мехди Тареми («Олимпиакос», Греция).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 9,5.

Сборная Новой Зеландии

Место в рейтинге FIFA — 85-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Макс Крокомб («Миллуол», Англия), Марко Стаменич («Суонси Сити», Уэльс), Крис Вуд («Ноттингем Форест», Англия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 20.