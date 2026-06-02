Михайловскую дачу в Петергофе взяли под охрану после жалоб на вандалов

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), подведомственное Министерству культуры, установило на территории Михайловской дачи в Петергофе три круглосуточных поста охраны. В середине мая на состояние памятника федерального значения, который находится в аренде у главы группы компаний «ЗАР» Акифа Гилалова, обратили внимание градозащитники. Они сообщили, что дворец никак не защищен и не охраняется, а почти все интерьеры уничтожены вандалами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец никак не защищен и не охраняется, а почти все интерьеры уничтожены

Фото: NewYorker1989 / «Википедия» Дворец никак не защищен и не охраняется, а почти все интерьеры уничтожены

Фото: NewYorker1989 / «Википедия»

«С 23 мая агентством организованы три круглосуточных поста охраны на объекте и созданы технические условия для обеспечения территории и постов охраны дежурным освещением»,— ответили в АУИПИК на запрос «Ъ Северо-Запад».

В агентстве также сообщили, что получили предварительное согласование от петербургского комитета по охране памятников, чтобы закрыть окна и двери в историческое здание. АУИПИК также заявляет, что на территории дворцового комплекса запланированы уборка от мусора, вырубка деревьев и растительности.

Дворцово-парковый ансамбль Михайловской дачи находится в управлении агентства с 2015 года. В 2023 году заброшенный дворец (6,3 тыс. кв. м) и надворные постройки — «Корпус Кухонный», «Оранжереи» и «Дом садовника» — общей площадью около 11,5 тыс. кв. м сдали по федеральной программе «Аренда за 1 рубль». Арендатором стал единственный участник аукциона ООО «Дворцово-парковый ансамбль "Михайловские дачи"». Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, компания принадлежит ООО «Зар галерея», которое, в свою очередь, на 90% контролируется Акифом Гилаловым, главой группы компаний «ЗАР» и председателем совета Федерации общин сефардских евреев России.

Компания, взявшая комплекс в аренду, должна была за два года разработать и согласовать проектную документацию с профильным комитетом. Однако, как отмечают в АУИПИК, сделано этого не было.

В конце декабря прошлого года агентство уведомило ООО об одностороннем отказе от договора аренды с 28 января, рассказали «Ъ Северо-Запад» в организации.

В ответ компания подала иск в Арбитражный суд (АС) с требованием признать отказ недействительным, а договор действующим и внести в него изменения: дать на разработку и согласование проектной документации пять лет. В конце мая иск АС был отклонен.

Старший юрист Rightmark Group Олег Лодянов отмечает, что пока решение суда не вступит в силу, считать договор расторгнутым нельзя. ООО «Дворцово-парковый ансамбль "Михайловские дачи"» может оспорить отказ в удовлетворении иска в апелляционной инстанции. «Если апелляционная инстанция признает, что уведомление об отказе от договора недействительно, то будет считаться, что договор ранее не был расторгнут. Но если она подтвердит решение первой инстанции, то будет считаться, что договор был расторгнут уже с момента получения уведомления государственного органа. Поэтому до вступления в силу решения суда первой инстанции Михайловская дача вряд ли будет выставлена на торги»,— объясняет Олег Лодянов.

Подробнее о ситуации в Михайловской даче — в материале «Ъ Северо-Запад» «Принудительное спасение».

Надежда Ярмула