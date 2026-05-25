Принудительное спасение

Восстановить дворцово-парковый ансамбль Михайловской дачи попытаются через суд. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП) обратился в инстанцию, чтобы принудительно заставить управляющую организацию разработать и согласовать проектную документацию для проведения работ. В 2023-м здания передали в аренду по программе «Аренда за 1 рубль» ООО «Дворцово-парковый ансамбль "Михайловские дачи"». Все работы по реставрации компания должна была выполнить за семь лет. Однако, как утверждают градозащитники, дворец остается в заброшенном состоянии и продолжает разрушаться из-за безграничного доступа к нему всех желающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Фото: NewYorker1989 / «Википедия»

В начале прошлой недели на состояние памятника федерального значения «Дворец Великого князя Михаила Николаевича», расположенного на Санкт-Петербургском шоссе, 109, обратили внимания градозащитники. В телеграм-канале «SOS СПб СНОС» они сообщили, что дворец никак не защищен и не охраняется и что почти все интерьеры уничтожены вандалами. По мнению градозащитников, объект до такого состояния довел его арендатор.

С 2015 года весь ансамбль закреплен за филиалом ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК) по Северо-Западному федеральному округу. В 2023 году заброшенный дворец (6,3 тыс. кв. м) и надворные постройки — «Корпус Кухонный», «Оранжереи» и «Дом садовника» — общей площадью около 11,5 тыс. кв. м, сдали по федеральной программе «Аренда за 1 рубль». Она предполагает сдачу всего объекта, независимо от его площади, за рубль при условии, что компания за два года разработает и согласует проектную документацию и за пять лет отреставрирует здания.

Дворец великого князя Михаила Романова был построен в 1862 году архитектором Гаральдом Боссе. После прихода советской власти, в 1919 году, усадьба Михайловка была передана в ведение Народного комиссариата просвещения. До войны здесь располагалась детская учебно-воспитательная колония «Красные Зори». Во время Великой Отечественной войны дворец сгорел. В 1969–1970-х его восстановили и отдали под базу отдыха Кировского завода. В начале 2000-х годов — передали в пользование СПбГУ для создания кампуса Высшей школой менеджмента. Однако в 2015-м университет вернул в федеральную казну большую часть парка, дворец великого князя и исторические корпуса.

Единственным участником аукциона стало ООО «Дворцово-парковый ансамбль "Михайловские дачи"», зарегистрированное в июле 2023 года, незадолго до проведения торгов. Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, компания принадлежит ООО «Зар галерея», которое, в свою очередь, на 90% контролируется Акифом Гилаловым, главой группы компаний «ЗАР» и председателем совета Федерации общин сефардских евреев России.

Градозащитники обратились к КГИОП с требованием заявить в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, а также к Министерству культуры РФ и подведомственному ему АУИПИК — расторгнуть договор аренды с компанией Акифа Гилалова.

На новости о происходящем на территории дворца отреагировал депутат Государственной думы Александр Сидякин («Единая Россия»). Парламентарий заявил, что направит депутатский запрос в Следственный комитет. «Возникает масса вопросов: почему объект не законсервирован, где охрана, как вообще ведется реставрация, если туда беспрепятственно проникают мародеры? Это уже компетенция правоохранительных органов»,— написал он в своем телеграм-канале.

КГИОП сообщил, что еще 12 мая обратился в Арбитражный суд (АС) Петербурга и Ленобласти за исполнительным листом на принудительное исполнение работ. В комитете объясняют, что уже обращались в суд в 2023 году, чтобы заставить АУИПИК выполнить работы на объекте. В начале 2024-го стороны заключили мировое соглашение, согласно которому госучреждение должно было за два года разработать и согласовать с КГИОП проектную документацию и за семь лет отреставрировать ансамбль. В случае нарушения сроков АУИПИК выплачивает по 50 тыс. рублей ежемесячно, пока пункты, прописанные в соглашении, не будут исполнены.

По данным петербургского комитета, ни одно из требований выполнено не было: чиновники обратились в суд за исполнительным листом на принудительное исполнение работ для передачи судебным приставам. Еще один иск был подан в декабре. КГИОП просит обязать АУИПИК законсервировать дворец за полтора года после вынесения решения суда. Заседание по делу состоится 17 июня.

В правительстве также уверяют, что знали о свободном доступе ко дворцу и в связи с этим писали заявление в правоохранительные органы.

Согласно картотеке АС, в августе 2025-го АУИПИК также обращалось с иском к ООО «Дворцово-парковый ансамбль "Михайловские дачи"» с требованием исполнить условия договора в части страхования объектов, полученных в аренду. Производство по делу было приостановлено из-за того, что уже в январе 2026-го АС зарегистрировал ответный иск от компании к госучреждению.

В опубликованных определениях суда говорится, что ООО просит признать недействительным односторонний отказа от договора аренды, признать договор действующим и внести в него изменения: дать на разработку и согласование проектной документации пять лет. Компания также просила запретить Росреестру на время слушаний вносить изменения, связанные с расторжением договора, в ЕГРН. Согласно документам, опубликованным на сайте АС, АУИПИК в декабре прошлого года решил в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, о чем уведомил арендатора.

В пятницу, 22 мая, суд отклонил иск компании. «Реальных причин невозможности исполнения спорных обязательств в предусмотренный договором срок истцом не приведено»,— говорится в решении АС.

В АУИПИК не смогли оперативно ответить на вопросы о судьбе зданий и взаимоотношениях с арендатором.

Юрист подтверждает, что несоблюдение условий аренды служит основаниями для расторжения договора. «Непредставление проектной документации в установленный срок — самостоятельное основание для расторжения договора аренды. Помимо этого, арендатор является стороной мирового соглашения по арбитражному делу и несет ответственность за его неисполнение наравне с АУИПИК. Указанное открывает КГИОП возможность взыскания штрафных санкций непосредственно с компании. Основания для расторжения уже сформированы. Закон № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия" и типовые условия охранных обязательств предусматривают расторжение договора при систематическом неисполнении условий. Здесь налицо: неподдержание сохранности объекта, беспрепятственный доступ посторонних лиц на территорию ансамбля, нарушение сроков разработки проектной документации и неисполнение мирового соглашения. Этого достаточно для одностороннего расторжения договора аренды»,— заключает старший юрист бюро «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс.

Надежда Ярмула