Мантуров рассказал о производстве чипов в России

Вице-премьер России Денис Мантуров в интервью «Ъ» назвал обеспечение определенной номенклатурой в микроэлетронике одной из наиболее сложных задач промышленности. Сейчас в России серийно производятся чипы 300, 200, 130 и 90 нанометров (нм).

«Там, где топология ниже,— мы работаем, обеспечивая себя в первую очередь технологиями по микроэлектронному машиностроению, четко понимая, что никто не поставит нам на ближайшую перспективу литографы, оборудование для вытравливания пластин и так далее»,— сказал господин Мантуров.

Вице-премьер рассказал, что в прошлом году РФ выпустила литограф на 350 нм, а в следующем году планируется выйти на 130 нм. «Это собственное оборудование, ни от кого не зависящее»,— заявил вице-премьер. По его словам, на производство чипов более тонких топологий потребуется время.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».