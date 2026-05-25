Поставки первых самолетов «Байкал» запланированы на 2027 год

Легкие многоцелевые самолеты (ЛМС-901) «Байкал» на первом этапе будут выполнять авиационные работы, заявил гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев. Поставки первых самолетов запланированы на следующий год.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Применение "Байкалов" на первом этапе будет связано именно с авиационными работами. Очень часто старт раскатки новых моделей региональных самолетов начинается с авиационных работ или перевозок грузов»,— рассказал глава ГТЛК в интервью «Ведомостям».

Авиакомпания «Аврора» рассматривает различные варианты развития региональных перевозок с использованием новых самолетов. «С учетом особенностей эксплуатации на Дальнем Востоке могут быть более востребованы двухдвигательные машины»,— добавил господин Парнев.

ЛМС-901 «Байкал» — однодвигательный самолет, предназначен для замены советского многоцелевого Ан-2. Проект разработан Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Московским авиационным институтом. «Байкал» может перевозить до девяти пассажиров или до 1,5 тыс. кг груза на максимальную дальность 1,5 тыс. км при максимальной крейсерской скорости 250 км/ч.