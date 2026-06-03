Мантуров: ракета-носитель «Союз-5» будет на треть экономичнее «Союза-2.1»

Стоимость выведения одного килограмма полезной нагрузки у ракеты «Союз-5» будет примерно на треть ниже, чем у носителей семейства «Союз-2.1». Об этом в интервью “Ъ” заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, это одно из главных преимуществ новой ракеты.

«Это ракета среднего класса, способная выводить на низкие околоземные орбиты до 17 тонн полезной нагрузки, что существенно больше, чем ракеты семейства “Союз-2.1”. При этом стоимость выведения одного килограмма полезной нагрузки на треть ниже»,— сказал господин Мантуров.

Первый вице-премьер напомнил, что Россия разрабатывает «Союз-5» совместно с Казахстаном по проекту «Байтерек» для запусков с космодрома Байконур. Ракеты семейства «Союз-2.1», с которыми сравнивают новый носитель, используются для пилотируемых, грузовых, военных и коммерческих запусков с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».

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