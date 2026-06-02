Клиент пошел невзыскательный

Арбитражный суд Калининградской области отказался исполнить в России решения Лондонского арбитража, по которым «Русал» (MOEX: RUAL) и его дочерняя компания RTI должны были заплатить почти €248 млн немецкому банку OWH (бывшая «дочка» ВТБ). Интересно, что за признанием решений арбитров обращался сам «Русал», в то время как его кредитор возражал против рассмотрения этого заявления российским судом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

28 мая Арбитражный суд Калининградской области отказал в исполнении двух решений Лондонского международного коммерческого арбитража (LCIA), которыми с «Русала» и RTI Limited было взыскано около €247,6 млн в пользу банка OWH SE i.L. Рассмотренный арбитрами спор возник из соглашения о валютных свопах между банком и RTI, гарантом по сделкам выступал «Русал».

Ранее OWH добился разрешения судов Великобритании и Джерси привести в исполнение вердикт арбитров (см. “Ъ” от 26 июня 2025 года и от 4 мая 2026 года).

В Арбитражный суд Калининградской области за признанием лондонских решений обратился сам «Русал».

Компания ссылалась на то, что для платежа в пользу лиц из недружественных стран санкционное регулирование требует получить разрешение правкомиссии, а для него, в свою очередь, нужно подтверждение российского суда о соответствии решения иностранных арбитров и его исполнения законодательству России.

OWH возражал против рассмотрения российским судом заявления «Русала» и просил оставить его без рассмотрения либо прекратить производство по делу. Основной довод немецкого банка состоял в том, что должник по решениям иностранного арбитража не может сам инициировать процедуру их признания и приведения в исполнение. Такая процедура предназначена для защиты интересов именно взыскателя, настаивал банк.

Однако калининградский суд решил, что «Русал» как должник все-таки вправе подать такое заявление, хотя обычно это делает взыскатель. Суд пришел к выводу, что ни Арбитражный процессуальный кодекс РФ, ни Нью-Йоркская конвенция не ограничивают заявителя: обратиться за исполнением может любая сторона арбитражного разбирательства, не только взыскатель. Возражения OWH о невозможности такого обращения суд отклонил.

Вместе с тем суд отказался признать и исполнить решения Лондонского арбитража, увидев в этом противоречие российскому публичному порядку.

Суд счел, что исполнение решений привело бы к перечислению значительной суммы денежных средств в пользу OWH, что «фактически равносильно оставлению их под контролем» Федерального управления по надзору за финансовыми услугами (BaFin) Германии, а это, по мнению суда, «равносильно экспроприации».

Дело в том, что в апреле 2022 года на ВТБ были наложены санкции ЕС, после чего по инициативе BaFin в банк OWH немецким судом были назначены доверительные управляющие, а ВТБ был отстранен от управления своей дочерней структурой и, по сути, лишен прав акционера.

Иск OWH подавал, уже находясь под контролем специальных представителей BaFin, указал калининградский суд.

Таким образом, привести в исполнение решения арбитров означало бы признать законными действия BaFin «по исполнению санкций против российских юридических лиц и лишению их возможности осуществлять полномочия собственника в отношении акций OWH», резюмировал суд РФ.

Кроме того, суд допускает, что сам OWH мог действовать недобросовестно, когда закрывал сделки в неблагоприятный для «Русала» момент, также уведомления о дефолте были направлены RTI только в электронной форме, хотя по договору требовалось в бумажной. Наконец, арбитраж проходил в Лондоне — юрисдикции недружественного государства, что тоже вызывает сомнения в беспристрастности и равном правовом положении истца и ответчика, заключил суд.

В «Русале» отказались от комментариев.

Отказ как аргумент

Выводы из решения нельзя назвать бесспорными, «суд фактически вышел за рамки своей компетенции», считает директор юридического департамента МКА «Авангард права» Алексей Разумный.

По сути, это развитие практики, когда суд под видом применения оговорки о публичном порядке фактически пересматривает спор по существу и вместо проверки пределов допустимого вмешательства в интересы государства рассуждает о правовой природе санкций, недобросовестности кредитора, корпоративном контроле над ним, корректности уведомлений о дефолте и соблюдении договорных формальностей, поясняет управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский.

Юрист Denuo Алена Жаркова отмечает, что госсудам сложно соблюдать баланс между изучением обстоятельств и запретом на пересмотр дела, уже рассмотренного коммерческим арбитражем.

Вывод об «экспроприации» средств Германией юридически уязвим, полагает Алексей Разумный. Этот процесс, поясняет юрист, традиционно предполагает изъятие собственности государством, но взыскание долга с «Русала» по арбитражному решению с трудом вписывается в эту конструкцию.

Исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина замечает, что вопрос об экспроприации государством активов обычно рассматривают инвестиционные арбитражи, а не коммерческие, поэтому российский суд, скорее всего, сделал такой вывод по аналогии. По ее словам, процедура ликвидации, назначенная в отношении OWH, предполагает перечисление ликвидационной квоты собственнику, но с учетом неопределенного срока санкций ЕС в отношении РФ «перспектива получения денежных средств видится непрозрачной».

Госпожа Жаркова указывает на отсутствие в практике аналогичных случаев, когда должники выступали бы заявителями по исполнению решений против них самих, и называет такую ситуацию нетипичной.

По мнению господина Гребельского, суду стоило оценить вполне обоснованные доводы кредитора о попытке навязать ему ненужную процедуру и о злоупотреблении правом со стороны должника.

Впрочем, госпожа Ларина считает обращение «Русала» за исполнением вполне законным, поскольку Россия является местом осуществления его хозяйственной деятельности, а произвести платеж действительно нельзя без разрешения правкомиссии и проверки со стороны суда. Юрист практики разрешения споров Nordic Star Александра Кузнецова считает важным и то, что должник предлагал кредитору инициировать процедуру признания в России, но OWH этого не сделал.

1,705 миллиарда рублей взыскали российские арбитражные суды в рамках исполнения иностранных решений в первой половине 2025 года.

По мнению госпожи Кузнецовой, обращение должника в суд обусловлено стремлением получить в России постановление о недопустимости исполнения арбитражных решений и теперь «Русал» приобрел дополнительный аргумент для споров с OWH в иностранных юрисдикциях.

Господин Разумный полагает, что в западных юрисдикциях это вряд ли что-то изменит, но в более нейтральных странах, например в Казахстане или Катаре, российское судебное решение может оказаться полезным. Господин Гребельский уточняет, что отказ калининградского суда может использоваться и в инвестиционных спорах. Напомним, что «Русал» уже инициировал арбитраж против Германии.

Варвара Кеня, Анна Занина, Полина Трифонова