Санкций бояться — на Джерси не ходить

RTI Ltd («дочка» «Русала» (MOEX: RUAL)) не смогла остановить исполнение на острове Джерси решения Лондонского арбитража, обязавшего ее выплатить немецкому банку OWH SE €213,8 млн долга по валютным свопам. Компания заявляла, что не перевела в 2022 году деньги банку из-за опасений нарушить западные санкции, наложенные на группу ВТБ. Однако суд Джерси решил, что выплата не нарушила бы санкции, а RTI Ltd не проявила должного тщания, чтобы это выяснить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” изучил постановление Королевского суда острова Джерси, вынесенное в мае по вопросу о признании решения Лондонского международного коммерческого арбитража (LCIA), которым с RTI Ltd было взыскано €213,8 млн в пользу немецкого банка OWH SE (до ноября 2023 года VTB Bank Europe, европейская «дочка» ВТБ). Из постановления следует, что в рамках соглашения о валютных свопах от 2019 года в целях хеджирования рисков в связи с колебаниями курса рубля к доллару RTI с тогда еще VTB Bank Europe заключила 11 сделок по обмену валют. Договор предусматривал право требовать от RTI дополнительного обеспечения для покрытия потенциальных убытков банка.

В связи с резким падением курса рубля после начала СВО кредитная организация 25 февраля 2022 года уведомила RTI о необходимости предоставить дополнительные $43,5 млн в течение трех дней. Но компания отказалась переводить деньги, опасаясь рисков вторичных санкций, так как группа ВТБ уже была под санкциями США, ЕС и Великобритании. 23 марта банк уведомил RTI о досрочном расторжении договора в связи с дефолтом, по расчетам банка долг компании составил свыше €213 млн. В ответ на это 31 марта RTI заявила, что не согласна с дефолтом, и попыталась получить юридическую консультацию, чтобы выяснить, не нарушит ли выплата санкционный режим. Но попытка получить разъяснения от офиса министра иностранных дел Джерси по электронной почте не увенчалась успехом. Компания Ogier, выступавшая в качестве главного консультанта RTI на Джерси, вскоре прекратила сотрудничество из-за санкций. Британский офис юрфирмы Cleary Gottlieb также не смог предоставить эффективную помощь.

Раскрывайте и платите

В июне 2022 года RTI обратилась в Лондонский арбитраж (подсудность ему споров была записана в договоре), оспаривая досрочное расторжение договора с банком и его требование о выплате, со ссылкой на санкции как препятствие для выполнения обязательств. В сентябре 2024 года трибунал LCIA отклонил аргументы компании и обязал ее выплатить банку €213,8 млн. После чего OWH инициировал процедуру признания и принудительного исполнения этого решения в Королевском суде Джерси. RTI выступила против, снова настаивая, что исполнение на острове решения в пользу банка нарушит санкции и будет противоречить публичному порядку Джерси. RTI ссылалась на норму местного закона, позволяющую избежать ответственности за действия, которые могли бы нарушить санкции, если компания обоснованно опасалась такого риска. Банк утверждал, что сомнения RTI были необоснованными, учитывая контроль BaFin (Федеральное управление финансового надзора Германии) над платежами.

22 мая Королевский суд острова Джерси постановил, что компания обязана исполнить решение LCIA. По мнению суда, RTI не смогла доказать, что неисполнение обязательств вызвано действием санкций, а выплата в пользу немецкого банка будет противоречить публичному порядку Джерси. Дело в том, что ст. 46A местного закона, предоставляющая гражданский иммунитет за действия, необходимые для соблюдения санкций, вступила в силу 8 июня 2022 года, а события, ставшие причиной спора, произошли до этого. Хотя суд и признал, что RTI полагала, что выплата по маржин-коллу в пользу OWH нарушила бы санкции, он счел это убеждение объективно неразумным, поскольку компания не предприняла достаточных усилий для оценки влияния мер BaFin, особенно учитывая предложение OWH о переводе средств на спецсчет в Deutsche Bundesbank. Суд также отметил, что RTI не воспользовалась предусмотренной договором возможностью объявить о «незаконности» исполнения обязательств, выбрав вместо этого неуплату.

Помимо этого, 28 мая суд Джерси отклонил ходатайство RTI о разморозке активов компании, замороженных по всему миру судебным приказом от 18 ноября 2024 года на сумму, требуемую банком. Отменить обязанность RTI раскрыть информацию об активах, необходимую для исполнения решения в пользу OWH, суд тоже отказался. Основанием для отказа в разморозке активов послужил, по мнению суда, риск сокрытия или рассеивания активов. Кроме того, 16 июня была отклонена просьба компании приостановить действие приказа о раскрытии информации до рассмотрения ее апелляционной жалобы, поскольку суд Джерси не увидел существенного риска, который мог бы возникнуть для RTI.

В ВТБ отказались комментировать спор. «"Русал" не согласен с решением суда Джерси и планирует обжаловать его»,— сообщили “Ъ” в компании. Помимо этого, RTI сейчас пытается отменить решение LCIA в английском госсуде. «Разбирательство в Лондоне находится на стадии подготовки»,— уточнили “Ъ” в «Русале».

Оправданы ли опасения

По сути, суд Джерси счел, что компания RTI не проявила «должной осмотрительности» и не приняла достаточных действий для выяснения вопроса о возможном нарушении санкций, отмечает советник КА Pen & Paper Роман Кузьмин. Советник юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Георгий Сухов добавляет к этому вывод суда о невозможности применения статьи 46A закона Джерси о санкциях к событиям, произошедшим до ее принятия. По его мнению, «таким образом западные правопорядки защищают интересы западных юрлиц, не позволяя сложиться ситуации, когда санкции препятствуют удовлетворению их требований».

Партнер АБ NSP Илья Рачков считает, что «решения судов Джерси по этому спору важны для всех компаний, которые ссылаются на санкции как на обоснование своего неисполнения обязательств по договорам». По мнению господина Кузьмина, «прецедентное значение решения будет ограничено», так как здесь санкции рассматривались «в контексте применения механизма освобождения от гражданской ответственности на основании добросовестного следования санкционным требованиям».

Юрист Forward Legal Олесь Груздев считает важным применение судом Джерси субъективно-объективного теста для проверки нарушения публичного порядка: «Тем самым суд пытался исключить ситуации, когда проигравшая сторона пытается по любым основаниям отменить арбитражное решение через публичный порядок». В итоге опасения RTI нарушить санкции сочтены «объективно неразумными» потому, что ограничения европейского регулятора, препятствующие OWH перечислить деньги в адрес ВТБ, обособили немецкий банк от российского, поясняет логику суда господин Груздев.

Юристы также обращают внимание на один из доводов RTI против раскрытия информации о своих активах. Компания заявила, что это влечет риск утечки конфиденциальной информации и может позволить ВТБ как бывшей материнской компании OWH подать собственные иски против активов RTI в российские суды по «закону Лугового». Но суд Джерси счел эти доводы «спекулятивными», отметив, что потенциальный вред OWH от нераскрытия информации значительно выше риска возможного ущерба для RTI, указывает господин Кузьмин.

Диана Лисунова, Анна Занина, Полина Трифонова, Максим Буйлов