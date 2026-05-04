Английский суд разрешил бывшей «дочке» ВТБ взыскать деньги с «Русала»

1 мая Высокий суд Англии и Уэльса разрешил принудительно исполнить решение Лондонского арбитража, ранее взыскавшего €214 млн с «Русала» (MOEX: RUAL) и его дочерней компании в пользу бывшей европейской «дочки» ВТБ (MOEX: VTBR). По мнению английского суда, «Русал» не доказал незаконность и санкционные риски платежа.

В 2019 году RTI (структура «Русала») заключила с OWH (тогда немецкий дочерний банк ВТБ) сделки с целью застраховать группу «Русал» от резких изменений курса рубля. По обязательствам RTI поручилась и материнская компания. В 2022 году курс рубля упал, и OWH (после отстранения представителей ВТБ от управления немецким банком) потребовала от RTI внести $43,5 млн, но компания платить отказалась, сославшись на санкционные риски. OWH сочла это нарушением договора, закрыла сделки и в 2024 году через арбитраж добилась взыскания около €214 млн с RTI и «Русала» как гаранта.

После этого OWH обратилась в английский суд, чтобы принудительно взыскать деньги. «Русал» попытался остановить исполнение решения в Англии. Ответчик заявил, что спор связан с санкционным риском платежа в пользу бывшей структуры ВТБ. Но Высокий суд Англии и Уэльса отклонил этот довод, потому что «Русал» не доказал, что платеж действительно мог бы нарушить санкции. Если RTI хотела воспользоваться специальной защитой из-за санкционного риска, она должна была вовремя заявить об этом в самом споре, отмечается в решении. По мнению суда, ссылка на санкции была скорее защитой от ответственности, а не доказательством незаконности платежа.

Кроме того, суд отметил, что RTI зарегистрирована в Джерси, но ссылки самого «Русала» на защиту по праву Джерси не принимаются, поскольку головная компания не относится к этой юрисдикции. Другие попытки приостановить исполнение арбитражного решения, включая новый инвестиционный спор против Германии и банка OWH, английский суд счел недостаточно убедительными, назвав предположение о незаконном сговоре между OWH и ФРГ «граничащим с сюрреализмом». “Ъ” направил запрос в «Русал» о дальнейших действиях в судах Великобритании.

Варвара Кеня