Старый бренд не ужился с онлайном

Магазины некогда популярного бренда обуви Chester начали менять вывески. Теперь они будут называться TJ Studio, и в них останется 10–15% обуви и аксессуаров Chester. «КЛ Групп», управляющая магазинами британских брендов Chester, TJ Studio и TJ Collection, сталкивается со снижением показателей, как и многие другие игроки российского рынка обувного ритейла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Магазины бренда обуви Chester меняют название на TJ Studio. Об этом “Ъ” сообщили в «КЛ Групп», управляющей магазинами Chester и TJ Collection. Как отметили в «КЛ Групп», сейчас под новыми вывесками работают 19 магазинов в 16 российских городах.

Согласно собственной информации, бренд TJ Collection был основан в Лондоне в 1990-х годах выходцами из СССР Тимуром (T) и Юлией (J). Об основателях известно мало, даже их фамилий в бренде не раскрывают. Первый магазин TJ Collection появился в Лондоне в 1993 году, а 1995 году — в московском ГУМе. Тогда же в России начали появляться магазины обуви Chester.

По данным отраслевого издания «Моллы.Ru», к концу 2000-х годов по всей РФ было около 200 магазинов Chester. В Великобритании их, согласно открытым данным, никогда не было. Тем не менее товарные знаки TJ Collection, TJ Studio, «Ти Джей», Chester England и другие принадлежат компании TJ Footwear, зарегистрированной в британском графстве Суррей в 1995 году. Согласно данным британского реестра юрлиц, «существенный контроль» над этой компанией осуществляет проживающий в Китае гражданин ЮАР Тимур Ахметов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Лицензиатом товарных знаков в России указана московская «КЛ Групп». По данным СПАРК, «КЛ Групп» зарегистрирована в 2017 году в Москве Азатом Ахметовым, руководившим бизнесом TJ Collection с момента появления бренда в РФ. В 2018 году «КЛ Групп» перешла малайзийской United Trading Ltd. Конечные бенефициары этой структуры не раскрываются. По итогам 2025 года выручка «КЛ Групп» сократилась на 9,2%, до 4,5 млрд руб., чистая прибыль — более чем в 30 раз, до 5,2 млн руб.

Хотя товарные знаки группы TJ Collection зарегистрированы в Европе и России, сейчас весь ее бизнес — чуть более 100 торговых точек — сосредоточен в РФ и Казахстане, отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Chester, позиционирующий себя как марка классической обуви европейского качества, был понятен покупателю 2000-х годов, отмечает гендиректор Infoline Михаил Бурмистров. Однако, по его словам, сейчас потребители более чувствительны к цене и готовы отказываться от товаров привычных брендов в пользу ассортимента маркетплейсов.

На фоне падения продаж с проблемами столкнулись уже несколько крупных российских обувных сетей, например Zenden и Ralf Ringer (см. “Ъ” от 18 марта и 10 апреля).

Кризис затронул и бизнес «КЛ Групп», на что указывает падение финансовых показателей, отмечает господин Бурмистров.

Анна Лебсак-Клейманс называет переформатирование магазинов вместо их полного закрытия и перевода торговли в онлайн оправданным: обувь остается категорией, где примерка критична. Дистанционные продажи обуви чреваты высокими возвратами и потерей маржинальности: норматив выкупа обуви после заказа на маркетплейсах составляет менее 50%, говорит эксперт.

Виктория Колганова