МИД Молдавии вызвал посла России из-за упавшего в Румынии дрона

МИД Молдавии вызвал временного поверенного в делах посольства России в Кишиневе. Ему вручили ноту протеста из-за попадания беспилотника в многоквартирный дом в Румынии 29 мая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

В дипломатическом ведомстве решительно осудили инцидент и заявили, что он создал серьезные риски для региональной безопасности. «Республика Молдова выражает полную солидарность с Румынией и пострадавшими лицами»,— отмечается в публикации. В ноте протеста МИД Молдавии также потребовал вывести российские войска с территории Украины.

В ночь на 29 мая дрон попал в многоквартирный дом в румынском Галаце. Пострадали четыре человека, 70 жителей были эвакуированы. Румынские власти заявили, что БПЛА был российским. Президент страны Никушор Дан уточнил, что дрон сбили украинские силы ПВО. Бухарест обвинил Москву в нарушении международного права. В тот же день глав российских дипмиссий вызывали в дипведомства Румынии и Австрии. Румыния также закрыла российское генконсульство в Констанце и объявила генконсула Андрея Косилина персоной нон грата.