Платформам выстраивают баланс

Участники прошедшей 2 июня под председательством премьер-министра Михаила Мишустина стратегической сессии обсудили успехи и проблемы развития цифровых платформ в РФ. В частности, по данным “Ъ”, в непубличной части совещания речь шла о справедливости конкуренции на платформах и о правах на собираемые ими данные о пользователях. Среди предложений: введение возможности переносить такие данные с одной площадки на другую, а также расширение доступа сторонних сервисов к инфраструктуре платформ.

Премьер-министр Михаил Мишустин (в центре) во время стратегической сессии «Цифровые платформы» в Координационном центре правительства России

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Развитие отраслевых цифровых платформ стало темой стратегической сессии, проведенной премьер-министром Михаилом Мишустиным. В публичной части мероприятия он сообщил, что общий оборот товаров и услуг через маркетплейсы и электронные сервисы обеспечивает уже свыше 5% ВВП РФ. Цифровые площадки востребованы не только в торговле — они внедряются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и в логистике, в здравоохранении, образовании и в других сферах. Отметим, что к понятию «цифровые платформы» власти подходят широко, относя к ним в том числе портал госуслуг и Систему быстрых переводов.

Перечисленные премьером преимущества от внедрения цифровых платформ: снижаются издержки граждан и бизнеса, появляются новые сегменты экономики (шеринговые сервисы, сервисы аренды автомобилей, квартир, техники, в ряде случаев даже производственных мощностей), повышается эффективность использования основных фондов предприятий, оптимизируются рабочие процессы. Кроме того, у малых компаний появляется больше возможностей для выхода на рынки.

Рост использования платформ (к примеру, уже порядка 16% граждан регулярно или периодически работают через них) ставит перед властями новые задачи.

Важно защитить интересы всех участников процессов — «как пользователей, так и тех, кто предоставляет эти сервисы», сказал премьер. Также нужны единые требования к безопасности оборота данных для надежного сохранения персональной и коммерческой информации. Еще одна задача — оценить потенциал развития государственных платформ и определить сектора, где их применение будет наиболее эффективно.

«Цифровые платформы становятся ключевой инфраструктурой для малого бизнеса»,— отметил «цифровой» вице-премьер Дмитрий Григоренко (курирует в Белом доме тему регулирования платформенной экономики) по итогам стратсессии. Он напомнил, что с 1 октября этого года вступит в силу закон «О платформенной экономике», разработанный правительством для защиты прав как потребителей, так и бизнеса.

Как рассказал “Ъ” один из участников сессии, в ее закрытой от публики части были обозначены несколько системных проблем «платформизации». Цифровые площадки стали регулятором доступа на рынки.

В связи с этим возникают вопросы о справедливости конкуренции, когда платформа выводит на свою площадку прежде всего собственные торговые марки.

Кроме того, платформы монопольно владеют и пользуются большими массивами данных — о пользователях, трансакциях, инфраструктуре отраслей, что, по мнению Минэкономики, требует решения вопроса с правами на данные: какие принадлежат площадке, а какие — пользователю. При этом наличие прав должно сопровождаться и обязанностями — платформы должны обеспечивать и безопасность оборота данных.

Вопросы есть и по части антимонопольного регулирования. По данным “Ъ”, Минэкономики предложило подумать об обязательности интероперабельности платформ, то есть о возможности перенести историю, данные, рейтинги пользователей с одной платформы на другую, и о возможных требованиях к открытости их инфраструктуры для сторонних сервисов.

