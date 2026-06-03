Мантуров допустил новые меры против «лазеек» при ввозе машин из ЕАЭС

Механизм утильсбора в России уже утвержден с ежегодной индексацией до 2030 года, однако власти будут и дальше реагировать на попытки обхода правил ввоза автомобилей из стран ЕАЭС. Об этом в интервью «Ъ» заявил вице-премьер Денис Мантуров.

По словам вице-премьера, меры по закрытию «лазеек» будут приниматься по мере того, как партнеры по ЕАЭС начнут использовать схемы поставок автомобилей иностранных брендов. «Будет несправедливо: подписаны соглашения с индустриальными партнерами, они инвестируют и достаточно активно занимаются локализацией, загружая наши автокомпонентные производства — и при этом параллельно на льготных условиях будут завозиться автомобили»,— сказал он.

Господин Мантуров отметил, что значительная часть моделей в России выпускается совместно с зарубежными партнерами и с учетом локализации и передачи технологий считается российским продуктом. По его словам, доля автомобилей, произведенных в РФ, на внутреннем рынке уже превышает 60%, тогда как ранее она составляла 53–55%.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».