Путин поручил обеспечить педагогов для носителей русского жестового языка

Носителей русского жестового языка необходимо обеспечить качественной поддержкой и необходимым количеством педагогов и переводчиков. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

«Я рассчитываю, что сегодня прозвучат новые предложения, в том числе направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, имеющих проблемы со слухом или речью и использующих русский жестовый язык»,— сказал Владимир Путин.

По словам главы государства, сейчас в России проживает около 200 тыс. носителей русского жестового языка. Всем им необходимо предоставить педагогов и переводчиков, указал господин Путин.

В конце 2025 года замдиректора департамента медицинской помощи детям службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Виктория Сахарова сообщала, что в России стали чаще выявлять нарушения слуха у детей. В прошлом году такие нарушения были обнаружены у 18 тыс. детей, тогда как в 2023–2024 годах — только у 13 тыс.