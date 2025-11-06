В России начали выявлять больше нарушений слуха у детей

Российские медики начали выявлять на ранних стадиях больше детей с нарушениями слуха. В 2025 году такие нарушения были обнаружены у 18 тыс. детей, тогда как в 2023–2024 годах — только у 13 тыс. Такие данные представила замдиректора департамента медицинской помощи детям службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Виктория Сахарова, выступая 6 ноября на круглом столе в Госдуме.

Госпожа Сахарова также заявила, что в 2025 году диагноз «нарушение слуха» был подтвержден у 12,7 тыс. детей, а в 2023 году — у 10,7 тыс. В текущем году кохлеарную имплантацию (вживление в улитку внутреннего уха устройства, которое стимулирует слуховой нерв) провели 1223 детям, в том числе 434 — в возрасте до трех лет.

По словам Виктории Сахаровой, российская система здравоохранения нацелена на раннее хирургическое вмешательство, «но буквально несколько лет назад был большой процент детей, который не получал эту помощь до трех лет».

Виктория Подарова