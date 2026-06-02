Fars: Иран и США перестали поддерживать контакт несколько дней назад

Обмен сообщениями между Ираном и США по вопросу меморандума о взаимопонимании прекратился несколько дней назад. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на источник.

Как уточнил собеседник агентства, последнее сообщение Ирана было «четким заявлением по поводу Ливана, которое получило широкое освещение в международных СМИ».

Накануне агентство Tasnim писало о выходе Ирана из переговорного процесса с США из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что переговоры Вашингтона с Тегераном продолжаются и идут ускоренными темпами.

Американский президент пообещал, что Израиль не будет отправлять войска в Бейрут, а находящиеся на пути туда военнослужащие вернутся обратно. По данным источников Axios, во время телефонного разговора в тот день с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху господин Трамп назвал его сумасшедшим и обвинил в неблагодарности. После этого Израиль отказался от планов атаковать Бейрут, писало издание.