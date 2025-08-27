«Лента» вьется вокруг «О'кей»

Акции «Ленты» и «О’кей Групп» резко выросли на фоне новостей о возможной сделке. О планах ритейлера выкупить гипермаркеты «О’кей» написали «Известия» со ссылкой на источники. По данным издания, сделка находится на стадии необязывающего предложения, то есть стороны еще определяют условия продажи. Стоимость акций «Ленты» подскочила на 3%, в моменте превысив 1,8 тыс. руб. за штуку. А бумаги «О’кей Групп» прибавили 20%, достигнув 35 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

«О’кей Групп» зарегистрирована в Люксембурге. В декабре прошлого года совет директоров компании сообщил о планах передать российский бизнес местному менеджменту, после чего предполагалась покупка гипермаркетов другим игроком. Но сделка может затянуться, потому что необходимо разрешение правительственной комиссии, объясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Группа компаний "О’кей" приняла решение разделить бизнес на два направления — русский дискаунтер и гипермаркеты. Стало понятно, что направление гипермаркетов едва ли будет развиваться самостоятельно, тем более что у ГК "О’кей" достаточно высокая долговая нагрузка. В этом плане продажа бизнеса гипермаркетов потенциально позволяла погасить долг компании, более активно развивать именно это направление жестких дискаунтеров.

Что этому препятствовало? Компания зарегистрирована в зарубежной юрисдикции. Сделку по продаже должна согласовать правительственная комиссия. И уже после того, как это согласование получено, бизнес может быть продан какому-то потенциальному интересанту. Если мы посмотрим на всех игроков формата гипермаркет, Metro в России новых объектов не открывает и такую сделку, учитывая, что это международная компания, провести не сможет, у Auchan аналогичная ситуация, Globus тоже международная компания. "Магнит" сейчас едва ли может выступить потенциальным покупателем, потому что компания находится в реструктуризации, закрывает некоторые торговые объекты формата гипермаркет и супермаркет. И остается, собственно говоря, "Лента", для которой эта покупка может быть логичной. У сети "О’кей" есть привлекательные локации в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Да, здесь есть определенные риски и вызовы.

Если мы увидим, что все гипермаркеты сети будут переделаны в "Ленты", то нет стопроцентной уверенности, что вся аудитория "О’кей" однозначно эту ситуацию оценит».

Два месяца назад источник «Ъ» на розничном рынке сообщал о планах «Ленты» приобрести гипермаркеты «Магнит». В «Магните», в свою очередь, обращали внимание, что компания хочет сосредоточиться на развитии магазинов малого формата и увеличить число так называемых точек у дома. “Ъ FM” направил запрос в компанию «Лента» с просьбой пояснить, на каком этапе находятся обе сделки. Если они успешно завершатся, то, возможно, ритейлер столкнется с вопросами со стороны антимонопольной службы, говорит партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко:

«Это может считаться монополией. На самом деле, монополии существуют тоже, и это не запрещенная деятельность, просто эта деятельность находится под определенным контролем антимонопольного органа. И если компания разрастается до таких размеров, то она должна понимать, как с этим обходиться. Если это такие масштабы уже принимает, и получается новый холдинг ("Лента", "Магнит" и "О’кей"), тогда ФАС при согласовании этой сделки может ее заблокировать либо разрешить с соблюдением определенных условий, например, что покупать можно, но не в этих регионах. ФАС очень внимательно рассматривает такие случаи. Поэтому если планируется такое глобальное расширение, и оно будет реализовано, то, конечно, без участия ФАС и без ее критериев, которые придется соблюдать, не обойтись».

Как допускают эксперты на рынке ритейла, стоимость сети гипермаркетов может превысить 50 млрд руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая