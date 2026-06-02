«Татнефть» в тестовом режиме начнет перерабатывать покрышки из Ижевска

Компания—переработчик «Татнефть» примет собранные в Ижевске покрышки в рамках отработки механики сотрудничества между предприятием и муниципалитетом. Шины отправят на предприятие в Татарстане, сообщает регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство» (САХ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Сбор пока в статусе “акция” — с утилизатором надо отработать механику сотрудничества: “Татнефть” готова взять на себя затраты по транспортированию шин, наша задача — организовать сбор и погрузку, с ижевчан – сдать колеса»,— пишет САХ.

Покрышки принимаются 8-10 июня на улице Буммашевская, 5. За принятие шин на утилизацию плата с граждан не взимается. В переработку принимаются легковые, крашеные, шипованные шины диаметром до 22,5.

«В дни акции автошины не будут приниматься у организаций, ИП, УК, ТСЖ, шинных мастерских. Юрлица обязаны заключать договоры с утилизаторами самостоятельно»,— отметил регоператор.

Напомним, по словам депутатов гордумы Ижевска, в столице Удмуртии нет централизованной системы сбора покрышек, из-за чего контейнерные площадки переполнены шинами. Тогда было предложено, в частности, начать сотрудничество с «Татнефтью».

Управление вторичных ресурсов «Татнефти» было создано в 2022 году. Оно занимается сбором, транспортировкой и утилизаций использованных шин и резинотехнических изделий. Производственный участок находится в Лениногорске в Татарстане. Объем переработки — более 20 тыс. т.

1,5 года назад «Ъ-Удмуртия» писал, что администрация Ижевска рассматривает инвестпроект по созданию производства по утилизацию автошин по примеру крупных городов. О его подробностях в дальнейшем не сообщалось.