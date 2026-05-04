«Татнефть» рассматривают в роли партнера по утилизации автопокрышек из Ижевска

Депутаты гордумы Ижевска предложили рассмотреть сотрудничество с управлением вторичных ресурсов ПАО «Татнефть» для утилизации отработанных автопокрышек. Такая инициатива прозвучала на заседании комиссии муниципального парламента по вопросам ЖКХ, сообщает пресс-служба органа местного самоуправления.

На заседании отметили, что из-за отсутствия централизованной системы сбора контейнерные площадки переполнены шинами. Также депутаты предложили изучить опыт Перми и других городов по утилизации использованных автопокрышек, создать в Ижевске точки приема старых шин и организовать проверки шиномонтажных мастерских и их договоров на утилизацию.

Управление вторичных ресурсов ПАО «Татнефть» было создано в 2022 году. Оно занимается сбором, транспортировкой и утилизаций использованных шин и резинотехнических изделий. Производственный участок находится в Лениногорске в Татарстане. Объем переработки — более 20 тыс. т.

1,5 года назад «Ъ-Удмуртия» писал, что администрация Ижевска рассматривает инвестпроект по созданию производства по утилизацию автошин по примеру крупных городов. О его подробностях в дальнейшем не сообщалось.