Власти Ижевска рассматривают инвестпроект производства по утилизации автошин

Власти Ижевска думают о появлении инвестпроекта по созданию производства для утилизации старых автошин по примеру других городов, рассказал мэр Дмитрий Чистяков во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия». По его словам, в этом году из города вывезли около 400 т покрышек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«Пока мы вывозим, но они (автошины.—"Ъ-Удмуртия") вновь появляются. И это вопрос к нам самим: откуда они появляются? Ответ очевиден. Мы это видим, у нас фиксируют камеры. Перебортовали машину во дворе — тут же скатили. А ведь есть обязанность по утилизации шин»,— добавил глава города.

Господин Чистяков отметил, что автошины будут вывозить в необходимых объемах. «Потребуется больше денег — будем закладывать. Но я бы хотел, чтобы мы задумались о других вариантах»,— заключил градоначальник.