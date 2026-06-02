Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов завершит карьеру

6 июня состоится прощальный заплыв Евгения Рылова, посвященный завершению его карьеры. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Мероприятие состоится после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию. Турнир пройдет в Казани с 6 по 11 июня.

29-летний Евгений Рылов является двукратным олимпийским чемпионом — на Играх в Токио он взял золото на дистанциях 100 и 200 м на спине. Также в его активе серебряная и бронзовая медали Олимпиад. Россиянин дважды выигрывал чемпионат мира, а также три раза становился победителем мирового первенства по плаванию на короткой воде.

Таисия Орлова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд