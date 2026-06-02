Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов завершит карьеру

6 июня состоится прощальный заплыв Евгения Рылова, посвященный завершению его карьеры. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Мероприятие состоится после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию. Турнир пройдет в Казани с 6 по 11 июня.

29-летний Евгений Рылов является двукратным олимпийским чемпионом — на Играх в Токио он взял золото на дистанциях 100 и 200 м на спине. Также в его активе серебряная и бронзовая медали Олимпиад. Россиянин дважды выигрывал чемпионат мира, а также три раза становился победителем мирового первенства по плаванию на короткой воде.

