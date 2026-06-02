Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА

Вратарь Игорь Акинфеев заключил новый контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Соглашение 40-летнего капитана армейцев с клубом рассчитано на один год. Следующий сезон станет для Акинфеева 24-м в основной команде ЦСКА.

Всего Игорь Акинфеев находится в системе ЦСКА более 35 лет. В составе армейцев он стал шестикратным чемпионом России и завоевал Кубок UEFA, а также по восемь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны. За основную команду клуба голкипер провел 818 матчей, из которых 327 завершил без пропущенных мячей. На его счету также 111 игр за сборную России, в том числе 47 «сухих».

В завершившемся в мае чемпионате России Акинфеев вышел на поле 19 раз и сыграл «на ноль» трижды. ЦСКА занял пятое место.

