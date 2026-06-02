На Дону промышленную базу ПКМ-10 продают с торгов за 24 млн рублей

Арбитражный управляющий Денис Триль повторно объявил о продаже с аукциона промышленной базы ООО «Передвижная механизированная колонна №10» (ООО «ПМК-10») (х. Рябичев Волгодонского района Ростовской области) за 24,4 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Федресурс.

Согласно данным заявки на торги, общая площадь промбазы составляет 54 тыс. кв. м. В состав лота входят склад ГСМ, электроцех, диспетчерская, проходная, гараж, деревообрабатывающий цех, магазин, четыре склада, мастерская, весовая, асфальтовый завод и КПП.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 6 июля 2026 года, сами торги состоятся 8 июля. Шаг аукциона — 5%, задаток — 10% от начальной цены.

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «ПМК-10» банкротом 21 мая 2019 года с долгом перед кредиторами в размере 13 млн руб. В мае 2020 года конкурсным управляющим компании был назначен Денис Триль.

По данным МРИ ФНС России № 4 по Ростовской области, на момент банкротства активы ПМК-10 составляли 18,2 тыс. руб.,; основные средства —467 тыс. руб., финансовые вложения — 286 тыс. руб., запасы — 6,2 млн руб., НДС по приобретенным ценностям — 480 тыс. руб., дебиторская задолженность — 10,5 млн руб., денежные средства и денежные эквиваленты — 124 тыс. руб., краткосрочные займы — 3,1 млн руб.

Предыдущие торги по продаже промбазы за 27 млн руб., признаны несостоявшимися.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Передвижная механизированная колонна №10» зарегистрировано 29 декабря 1999 года в х. Рябичев Волгодонского района Ростовской области. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и магистралей. Уставный капитал — 110,4 тыс. руб.

Наталья Белоштейн