Имущество донской стройкомпании «ПМК-10» продают на торгах за 27 млн рублей

Имущество строительного предприятия ООО «ПМК-10» (находится в Ростовской области) продают на торгах за 27 млн руб. Информация об этом содержится на сайте Федресурс.

Лот представляет собой земельный участок площадью 54 тыс. кв.м. Продается и все, что находится на этой земле, а именно: склад ГСМ, электроцех, диспетчерская, проходная, гараж, деревообрабатывающий цех, магазин и материальный склад, два склада, мастерская и весовая, асфальтовый завод и КПП.

Задаток составляет 10% от начальной цены, а шаг аукциона — 5%. Заявки принимаются с 13 апреля по 19 мая, а состоятся торги 21 мая.

По данным сайта Rusprofile, ООО «ПМК-10» зарегистрировано в Ростовской области в 1999 году. Предприятие занималось строительством автомобильных дорог. В рейтингах по выручке компания не фигурирует с 2017 года, что может говорить о прекращении операционной деятельности.

Мария Хоперская